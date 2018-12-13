جاده هریس - مشکین شهر تا اطلاع ثانوی مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، جاده هریس - مشکین شهر براثر کولاک شدید شامگاه دیروز چهارشنبه و برف و یخبندان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

این تصمیم مسئولان راهداری استان برای جلوگیری از حوادث جاده ای و تصادفات رانندگی اتخاذ شده است و عملیات بازگشایی این مسیر نیز آغاز شده است.

گفتنی است این مسیر یکی از جاده های گردشگری منطقه است که از ابتدای آذرماه هرسال تا اول اردیبهشت ماه سال آینده به دلیل جلوگیری از حوادث مختلف رانندگی مسدود اعلام می شود.

ماموران راهداری هریس به کمک امدادگران هلال احمر شهرستان های هریس و اهر چهار دستگاه خودروی سواری را که دیشب در جاده هریس - مشکین شهر دچار برف وکولاک شده بودند، به نقطه امن انتقال دادند.