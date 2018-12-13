دنیای امروز سخت و نیازمند صیقل دادن روح انسان ها است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری کردستان، کامبیز کریمی در شب شعر دانش آموزی پاییز شاعرانه که با شعر خوانی ۲۰ دانش آموز برتر ۱۶ واحد آموزشی دختران در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار شد، با اشاره به ابتدای راه انتخاب شده توسط این دانش آموزان اظهارداشت: آنچه که امروز باید بیان شود پرداختن به کارکرد هنر است و رسیدن به پاسخ این سؤال که آیا برگزاری چنین برنامه هایی فایده ای می تواند داشته باشد یا نه؟

وی خطاب به دانش آموزانی که سروده هایشان را خوانش کردند, افزود: امیدوارم شما این مسیر را انتخاب کنید و در چند سال آینده در خصوص مباحث فنی سروده هایتان بنشینیم و بحث و جدل کنیم، اما امروز یافتن پاسخ به این کارکرد بسیار مهم است که امیدوارم کمک کنید تا به نتیجه مورد نظر برسیم.

این شاعر برجسته کرد زبان با اشاره به چهار داستان و روایت حاضران را به تعمق و اندیشه در آنها فرا خواند و ادامه داد: این روایت ها هر چند ممکن است در ظاهر با هم متفاوت باشند اما وجه اشتراکی دارند که سعی خواهیم کرد در پایان به آنها برسیم.

کریمی یاداور شد: در سوره بقره آیه ۲۶۰ گفتاری بین خداوند متعال و حضرت ابراهیم (ع) در بحث زنده شدن مردگان صورت می گیرد که در نوع خود بی نظیر است و ابراهیم خلیل الله از خداوند می خواهد زنده کردن مردگان را به او نشان دهد و خداوند در پاسخ به این پیامبر می فرماید: ابراهیم مگر ایمان نداری, که ابراهیم در جواب می گوید پرودگارا ایمان دارم اما اطمینان ندارم و می خواهم مطمئن شوم.

وی بیان کرد: به راستی این اطمینان چیست و در جهان ما هرچند باب رسالت بسته شده است اما ایا انسان امروز نیز می تواند به اذن خداوند در عین ایمان به این اطمینان برسد؟

شاعر و مترجم برجسته کردستانی سپس با اشاره به کتاب احیاء علوم دین امام محمد غزالی و ضرورت مطالعه جدی آن به روایتی از مرگ غزالی اشاره کرد و بیان کرد: روزی که جمادی الآخر سال ۵۵۰ فرا رسید احمد غزالی، برادرش را فرا خواند با او به گفتگو نشست و گفت "کفن مرا بیاورید"، آوردند و گرفت و بوسید و بر دیده نهاد و گفت "سمعاً و طاعةً للدخولِ عَلی الـمَلِک" آنگاه پای خویش را در جهت قبله دراز کرد و پیش از برآمدن خورشید راهی بهشت شد. ایا به راستی غزالی بزرگ نیز از اطمینان یافتگان بود؟

این شاعر و مترجم برجسته کردستانی با خطاب قرار دادن اولیا دانش آموزان و معلمان آنان یاداور شد: به فرزندانتان فرصت دهید بیاموزند ، عاشقی را ، یاد بگیرند دوست داشتن را و فریاد بزنند خواسته هایشان را و در جهان ما این امر ممکن نیست مگر با ابزار هنر و آن نقشه راهی که محمد مهتاب ، رو در روی شیخ حسن جوری می نهد .