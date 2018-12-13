اثر هنرمندان قزوینی در جشنواره سینما حقیقت به اکران در آمد

امیر ملاحسنی یکی از تهیه کنندگان این مستند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بخشی از فعالیت های هنری بهرام بیضائی به عنوان یکی از برترین های عرصه هنر در ایران اظهار داشت: «چریکه‌ی بهرام» سعی دارد تا گوشه ای از فعالیت های هنری و ماندگار بهرام بیضائی را به تصویر بکشد و تلاش کردیم تا جای ممکن وارد زندگی شخصی ایشان نشویم و اندیشه و نگاه ایشان در هنر مد نظر ما در تولید این کار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این مستند با همراهی تیمی از هنرمندان استان قزوین تهیه شده است و مصاحبه با همکاران سالیان طولانی استاد بیضائی از مهم ترین بخش های این مستند هنری است.

ملاحسنی بیان کرد: پژوهشگر و کارگردانی این اثر برعهده فرشید قلی‌پور بوده است و وحید گلریز تصویر بردار فرامرز نصیری صدا بردار و صدا گذاری آن را بر عهده داشته است، ژینوس پدرام عهده دار مسئولیت تدوین این کار را بر عهده داشته است و نصراله مدقالچی و زهره شکوفنده گویندگان این کار مستند هستند.

تهیه کننده مستند «چریکه بهرام» گفت: پیام دهکردی راوی این اثر بوده است و ساسان عبدی مدیریت تولید این کار را برعهده داشته است.

وی اظهار کرد: مدیر صحنه این اثر آرمین بهفروزی بو ده است و عکاسی این کار را آرش ملاحسنی برعهده داشته است.

فرشید قلی‌پور کارگردان این اثر هنری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تلاش ما در ساخت این فیلم مستند به تصویر کشیدن اندیشه خاص بهرام بیضائی در سینمای ایران است از این رو با بررسی و تحلیل ۱۰ فیلم سینمایی این کارگردان شامل «رگبار»، «غریبه و مه»، «کلاغ»، «چریکه تارا»، «مرگ یزدگرد»، «باشو غریبه کوچک»، «شاید وقتی دیگر»، «مسافران»، «سگ کشی» و «وقتی همه خوابیم» سعی در رسیدن به این هدف داشته ایم.

وی افزود: گفتگو با فاطمه معتمد آریا، پرویز پورحسینی، مجید مظفری علی دهباشی و مجید برزگر مهم ترین محور این فیلم مستند است و تلاش کردیم تا نظر صاحبان سبک در هنر ایران را در این آثار جست و جو کنیم.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری «سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد» در شهر تهران در حال برگزاری است.

«چریکه بهرام» ۲۱ آذر ماه برای نخستین بار با استقبال بسیار خوب علاقمندان در سالن ۱ پردیس سینمایی چهارسو تهران به اکران در آمد.