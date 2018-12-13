به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس با پارس جنوبی که ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: هفته آخر است و می خواهیم با برد این نیم فصل عالی را تمام کنیم و از هوادارنمان تشکر کنیم که خیلی خوب ما را تشویق کردند.

وی افزود: بعد از این بازی بازیکنان به استراحت می روند و ما هم تیم را قدرتمندتر جمع می کنیم. بازی سختی با پارس داریم اما خواست و هدف ما همیشه یکی است.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: نمی خواهم درباره مشکلات تیمم صحبت کنم. در اصفهان یک خبرنگار از من پرسید شما مدام دنبال بهانه جویی هستید. شما شاهد هستید هرگز دنبال بهانه گیری نبوده ام حالا شرایط هرطور می خواهد باشد.

برانکو درباره احتمال بازگشت فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی و اینکه آیا این بازیکنان در گزینه های خریدش قرار دارند، گفت: این سئوال، موضوع امروز ما نیست. می توانیم هفته دیگر درباره آن صحبت کنیم. هر روز درهای تمرین ما باز است و تا پنجشنبه دیگر تمرین خواهیم داشت. آن موقع هر سئوالی داشتید بپرسید. بعضی اطلاعات جزو اسرار کاری باشگاه است و باشگاه فعلا قصد ندارد آنرا اعلام کند.

وی در خصوص برنامه هایش برای نیم فصل و اردوهای پرسپولیس، تصریح کرد: بازیکنان تا پنجشنبه هفته بعد تمرین می کنند. ادامه تمرینات از ۱۲ دی شروع می شود. ۱۸ دی به اردوی قطر می رویم تا ۳۰ دی ماه. بعد از ان هم در تهران به تمرینات ادامه می دهیم.

سرمربی پرسپولیس درباره اینکه بعضی ها می خواهند بردهای پرسپولیس را لوث و آنرا به اشتباهات داوری مرتبط کنند، تصریح کرد: این تحقیرها همیشه هست. هرکسی وقت دارد بازی ها را آنالیز کند. آن موقع ثابت خواهد شد قطعا بیشتر از همه از داوری ها ضرر دیده ایم. دوست دارم یک نفر در یک بازی صحنه ای را نشان بدهد که داور به نفع ما اوتی گرفته است که اوت نبوده. مسائل دیگر را نمی گویم اما می توانم صد نمونه نشان بدهم که کجا لطمه دیده ایم.

برانکو در خصوص غایبان تیمش در بازی فردا تاکید کرد: کمال به خاطر محرومیت نمی تواند بازی کند. بعضی نفرات هم مصدوم هستند اما نمی خواهیم گلایه کنیم که فردا نگویند بهانه جویی کرده ایم.