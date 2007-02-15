  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۵۹

راه اندازی شبکه تلفن همراه با استفاده از توربین های بادی و سلول های خورشیدی

راه اندازی شبکه تلفن همراه با استفاده از توربین های بادی و سلول های خورشیدی

برای نخستین بار در جهان ایستگاه شبکه تلفن همراه فعال با استفاده از الکتریسیته تولید شده از انرژی باد و پرتوهای خورشیدی در نامیبیا راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است که این ایستگاه در نواحی روستایی این کشور آفریقایی راه اندازی و با استفاده از انرژی دریافت شده از پرتوهای خورشیدی و انرژی بادی کار کند.

این طرح بی سابقه بر اساس برنامه ریزی اولیه صورت گرفته از سوی شرکت موتورولا در نامیبیا انجام خواهد شد.

یکی از مقامات ارشد این شرکت گفت: ما در نظر داریم تا به نواحی روستایی راه پیدا کنیم که در این میان سرعت حرف اول را می زند.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، در حالی که انتقال نیروی برق با استفاده از سیم و کابل کشی هزینه ای بالغ بر 8 هزار دلار در هر کیلومتر دارد، کارشناسان این شرکت امیدوار هستند که از این ایده ابتکاری به بهترین نحو استفاده کنند.

موفقیت های اولیه این طرح مقامات این شرکت را ترغیب کرده است که برنامه های مشابهی هم برای آسیا داشته باشند.

کد مطلب 448410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها