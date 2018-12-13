ساخت و ساز در کلاردشت هدفمند شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح مسکن ۳۰۰ واحدی برق در کلاردشت با بیان اینکه افراد زیادی در کلاردشت از مسکن محروم هستند اظهار داشت: بانکها باید پشتیبان همه مردم باشند و ۵۰۰ واحد مسکن فرهنگیان کلاردشت نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه وجب به وجب خاک کلاردشت طلا است گفت: ویلاسازی در سطح در منطقه پاسخگوی نیاز نیست و باید ارتفاع سازی رواج یابد.

احمدی یکی از مشکلات مسکن مهر را تنها ساخت ساختمان دانست و گفت: مسکن مهر نیاز به مشارکت جمعی دارد و باید نیازهای عمومی و اجتماعی در آن فراهم شود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس خواستار تسریع در تکمیل پروژه آبرسانی کلاردشت شد و گفت: باید خدمات مورد نیاز به مردم ارائه و مخزن ۱۵۰۰ مترمکعبی آب منطقه زودتر تکمیل شود.

وی از مسئولان کلادرشت خواست تا ساخت و ساز در منطقه هدفمند صورت گیرد.