بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای امروز اصفهان با میانگین شاخص کیفی ۱۳۶ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی آلایندگی در روز گذشته نیز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است، بیان داشت: هوای امروز اصفهان در ایستگاههای سنجش آلایندگی شهر اصفهان مانند میدان احمدآباد با ۱۵۲ و بزرگراه خرازی ۱۵۶ در وضعیت ناسالم برای عموم ثبت شده است و در خیابان دانشگاه با ۱۳۱، خیابان استانداری ۱۳۶، رودکی ۱۰۶، چهارباغ خواجو ۱۳۴ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس گزارشمی شود.
کیفیت هوا در اغلب شهرستانهای استان سالم است
رئیس امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در اغلب شهرستانهای استان اصفهان نیز در وضعیت سالم گزارش شده است، ادامه داد: امروز کیفیت هوا در مبارکه با میانگین شاخص کیفی ۶۶، نجف آباد ۵۹، سجزی ۶۰ و نجف آباد ۹۷ در وضعیت سالم است و در شاهین شهر با ۱۲۱ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس گزارش میشود.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است .
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