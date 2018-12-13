عملکرد مثبت مدیران زن اعتماد به زنان را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران کل دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و امور بانوان و خانواده استانداری قزوین روز پنجشنبه با حضور زاهدی استاندار قزوین، سیده حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولن در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

صدیقه ربیعی در این مراسم اظهار کرد: اگر امروز در استان و در کشور شاهد اعتماد دوباره به زنان و انتصاب بانوان در تصدی های مدیریتی هستیم به این علت است که عملکرد مثبت بانوان در مشاغل مدیریتی موجب اعتماد سازی شده است.

وی بیان کرد: زنان فعال در عرصه های اجتماعی و نخبه استان قزوین بال های فعالیتی ما در اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خواهند بود و با کمک این بانوان فعال امیدواریم بتوانیم برای بیش از نیمی از جمعیت استان برنامه ریزی و برنامه سازی مناسب داشته باشیم.

مدیر کل جدید بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: استان قزوین از وجود بانوان فعال در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است و باید با برنامه ریزی درست بتوانیم از این ظرفیت عظیم در عرصه بانوان برای رشد و شکوفایی فعالیت زنان در قزوین بهره بگیریم.

ربیعی افزود: در طی این مسیر قطعا بهترین مشاوران همین بانوان خواهند بود و از ظرفیت مشورتی این افراد به بهترین شکل استفاده خواهیم کرد چرا که معتقدیم بانوان میتوانند برای رشد و و شکوفایی نوعان خود در قزوین برترین ایده ها را داشته باشند.

وی در پایان بیان کرد: امروز مردم استان قزوین اعتماد به بانوان را آموخته اند و وجود بانوان در شورای شهر قزوین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شاهدی بر این مدعاست از این رو با همه وجود تلاش خواهیم کرد تا این دیدگاه مثبت که در خصوص فعالیت بانوان در قزوین ایجاد شده است حفظ و تقویت شود.

در این مراسم با تقدیر از خدمات اسدالله حمزه ای، معصومه مرادیان به عنوان مدیرکل جدید بازرسی معرفی شد.

صدیقه ربیعی نیز که سال ۹۴ به عنوان اولین بخشدار زن در استان قزوین منصوب شده بود به عنوان مشاور استاندار و مدیرکل امور بانوان و خانواده جایگزین مرادیان شد.



