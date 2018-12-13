جشن سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند تر از سال های گذشته برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: یکی از ثمره های انقلاب شکل گیری جمهوری اسلامی ایران بوده و دشمنان به هیچ وجه قبول نداشتند که این انقلاب به پیروزی برسد.

وی با بیان اینکه دشمنان تحمل عظمت انقلاب اسلامی نداشتند، افزود: تمام سعی و تلاش آنها قبل از انقلاب جلوگیری از انتشار پیام امام خمینی(ره) بوده و در همین راستا تعداد زیادی از مبارزین زندانی و یا به شهادت رساندند و سعی کردند نگذارند ملت بر رژیم ستم شاهی به پیروزی برسد ولی به حمد الله با رهبری امام خمینی(ره) به پیروزی رسیدیم.

مصلح تصریح کرد: مسئولین در راستای پیشبرد انقلاب از هیچ سعی و تلاشی دریغ نورزند و خدمات نظام را به مردم انعکاس بدهند.

وی به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبری پیامبر گونه امام خمینی(ره)، ایمان و اعتقاد به خدا و مبدا و حضور گسترده مردم از جمله عوامل پیروزی انقلاب بوده است.

مصلح اضافه کرد: در تدوام این انقلاب در دوران دفاع مقدس، جنگ نرم و فرهنگی و تحریم های دشمن مردم حرف اول می زدند و انقلاب را نگه داشتند.