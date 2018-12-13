ظرفیت مردم برای اجرای جشن های انقلاب در بوشهر استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصر الله شفیعی صبح پنجشنبه در نشست هماهنگی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان دشتی اظهار داشت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم که این فرصت ارزشمندی است که پرونده نظام جمهوری اسلامی را بازخوانی کنیم.

شفیعی افزود: برای هر چه بهتر برگزاری شدن چهلین سالگرد پیروزی انقلاب در سطح استان برنامه های خوبی با مشارکت مسئولین و مردم پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: هرچه مدیران سخت کوش وبا مردم باشند خدمات بزرگی صورت گرفته و این خدماتی که در سطح استان شاهد هستیم نشان از عزم مدیران است.

شفیعی بر ضرورت استفاده از ظرفیت های مردم تاکید و گفت: هر کجا از ظرفیت و توانمندیهای مردم استفاده کردیم موفقیت های خوبی رسیدیم.

وی بیان کرد: در همین راستا کارگروه‌هایی در سطح استان تشکیل شده که تلاش داریم برنامه های مختلفی از جمله برپایی نمایشگاه با هدف ارائه دستاوردها، دیدارهای مردمی مدیران، انعکاس خدمات نظام توسط مدیران، استفاده از ظرفیت هنرمندان برای اجرای برنامه های با نشاط وغیره پیش بینی شده است.

انجام کارهای تحلیلی و مقایسه‌ای

امام جمعه کاکی نیز گفت: تاکنون جلسات مختلفی در سطح بخش با مشارکت خوب مسئولین برگزار شده و کارگروه های خوبی نیز در جهت برگزاری هر چه بهتر برنامه ها تشکیل شده است.

حجت الاسلا م محمد محمدی افزود: یکی از برنامه های خوبی که در سطح بخش به آن توجه شده انجام کارهای تحلیلی و مقایسه‌ای با تصاویر از ۴۰ سال گذشته در قالب برپایی نمایشگاه بوده است.

وی ادامه داد: تشکیل کارگروه تبیین و تجزیه از ۴۰ نظریه انقلاب اسلامی یکی دیگر از برنامه های خوب در سطح بخش بوده است.