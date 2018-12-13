به گزارش خبرگزاری مهر، تشکل های اسلامی دانشجویی و فارغ التحصیلان لرستان با صدرو بیانیه ای از اقدام مردمی و انقلابی آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان در دفاع از حقوق مردم و اعتراض به کم کاری مدیران و گرانی سرسام آور بازار، حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است:

ضعف مدیریت کلان استان و عدم شایسته سالاری در گزینش مدیران توانمند و نگاه صرفاً سیاسی در چینش مدیران و زیاده خواهی و سهم خواهی افراد تندرو و جریانات سیاسی افراطی و بخصوص افزون خواهی برخی اصلاح طلبان برای اشغال کرسی های ریاست، از جمله عوامل تاثیرگذار در عقب ماندگی استان لرستان نسبت به سایر استان ها بوده و باعث شده تا سهم لرستان در رشد و توسعه و پیشرفت، به پایین تر از میانگین کشوری سقوط کند، ولی در عوض از لحاظ رشد تورم و گرانی و افسار گسیختگی قیمت ها، در تورم سالیانه به رتبه اول کشور صعود نموده و در نرخ بیکاری همچنان در رتبه های اولی کشور جا خوش کند.

برخی مدیران سیاسی کار استان آنقدر درگیر حواشی و عزل و نصب ها و نشست های حزبی و گروهی خود هستند که فرصت چندانی برای پیگیری مشکلات معیشتی و مالی و اجتماعی مردم و انجام وظیفه قانونی خود ندارند.

لذا ماحصل تحمیل مدیران حزبی و ناکار آمد در این استان پر استعداد و در عین حال محروم، این است که نه تنها برنامه منسجم و نظارت درستی بر آشفته بازار گرانی و تورم افسار گسیخته وجود ندارد، بلکه حتی توان و یا تمایلی هم به جذب کمک ها و امتیازات ارائه شده از مرکز کشور را نیز در خود نمی بینند، تا بدانجا که دو بار از مدیران استان خواسته می‌شود تا نسبت به دریافت سهمیه گوشت ارزان قیمت اقدام کنند، اما چون حضرات همچنان در خواب حزبی خود فرو رفته و دغدغه ای هم برای حل مشکلات مردم را ندارند، فلذا سهمیه گوشت ارزان محروم ترین و در عین حال گرانترین استان کشور، بدلیل بی کفایتی و تعلل مدیران حزبی آن، به استان سیستان و بلوچستان اضافه می شود؟ و این نشان دهنده اوج بی کفایتی مدیریت استان است.

نماینده محترم ولی فقیه در استان علاوه بر وظیفه اصلی خود، کراراً به عدم توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معیشتی مردم از ناحیه مدیران استان تذکر داده و حتی بطور علنی در خطبه های نماز جمعه از ناحیه ایشان و امام جمعه موقت، کراراً به بی اعتنائی این حضرات نسبت به حل مشکلات مردم و انجام وظایف قانونی خود، اعتراض نموده‌اند، تا بدانجا که ناچار می شوند جلسات بی خاصیت و دورهمی حزبی آنها از قبیل جلسه فرمایشی ستاد تنظیم بازار را به نشانه اعتراض ترک کنند.

سوال ما از جناب آقای استاندار این است که چرا نظاره گر اوضاع نابسامانی است که برخی مدیران تحت نظر ایشان به وجود آورده اند و چرا نه تنها برخورد قاطع و جدی از ناحیه ایشان مشاهده نمی شود، بلکه بعضاً با تعریف و تمجید های بی مورد باعث تنبلی بیشتر آن ها می شوند!؟ چرا به جلسات دورهمی و مصاحبه های متعدد که نتیجه مفید و موثری ندارند بسنده کرده و به خروجی بی حاصل آن اعتراضی ندارند!؟ آیا این است نتیجه رتبه اول بودن استان در استان های اقتصاد مقاومتی!؟ آیا ماحصل آن همه تبلیغات سنوات گذشته، رتبه اول شدن در گرانی و بیکاری است!؟

در پایان ما اعضای تشکل های اسلامی دانشجویی وفارغ التّحصیلان استان لرستان، ضمن حمایت از اقدام مردمی و انقلابی نماینده محترم ولی فقیه در استان در احقاق حقوق مردم و ترک جلسات فرمایشی، از استاندار محترم استان می خواهیم تا بدون ترس و واهمه از گروه های فشار و دولت در سایه و زیاده خواهی و سهم خواهی کسانیکه سایه شوم آنها بر این استان سنگینی می کند، با مدیران حزبی و ناکار آمد برخورد جدی تری داشته و پاسدار حقوق مردم این استان پر استعداد، اما گرفتار برخی مدیران نالایق باشند.

بر اساس این گزارش، آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان، ستاد تنظیم بازار لرستان را در اعتراض به گرانی ها و کم کاری مدیران ترک کرد که مشروح این خبر را اینجا می توانید بخوانید.