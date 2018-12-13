جلسه شورای مشورتی جوانان شهرستان قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه جلسه شورای مشورتی جوانان شهرستان قرچک به ریاست بهمن خطیبی سرپرست فرمانداری و با حضور علیرضا جعفری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، علیرضا رشیدیان بخشدار مرکزی، مشاور امور جوانان فرمانداری، رئیس اداره ورزش و جوانان، مشاوران جوان برخی دستگاه های اجرایی و جوانان نخبه و فعال اجتماعی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست صمیمی سرپرست فرمانداری قرچک پیرامون سیاست های دولت در حمایت از جوانان سخن گفت و برنامه های شهرستانی را برای رفع دغدغه جوانان تشریح کرد.

همچنین معاون سیاسی انتظامی فرمانداری بر ضرورت استفاده از ظرفیت های جوانان در عرصه های مختلف تأکید کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه جوانان ارائه داد و برنامه های در دست اقدام را تشریح کرد.

همچنین دبیر مجمع مشورتی جوانان استان تهران پیرامون اساسنامه مجمع مشورتی استان تهران و نحوه تعامل و همکاری ادارات برای استفاده از ظرفیت جوان مواردی را مطرح کرد.

در ادامه نیز جوانان نخبه با معرفی خود، به ارائه نظرات و پیشنهادات درخصوص مشکلات شهرستان پرداختند.