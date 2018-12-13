مدیران باید به اقامه نماز در ادارات توجه بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین درچهارمین اجلاس استانی نماز که روز پمجشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: مدیران باید به نماز توجه بیشتری داشته باشند و از همه کسانیکه برای اقامه نماز تلاش می کنند تقدیر کرد.

استاندار قزوین تصریح کرد: شیوه های دعوت به نماز باید به روز و تاثیرگذار باشد تا بتوان نسبت به گرایش جوانان و نوجوانان به این فریضه الهی موفق عمل کرد.

وی گفت: قبل از این که مهارت دعوت به نماز را بیاموزیم باید مهارت برقراری ارتباط را داشته باشیم زیرا گاهی قادر به ارتباط مناسب نیستیم.

زاهدی یادآورشد: ارتباط قلبی به جلب اعتماد منجر می شود و اگر اعتماد و اعتقاد قلبی نباشد تاثیر سخن و کلام ما هم کم می شود.

وی بیان کرد: شیوه گفتگو و برنامه های آموزشی بسیار مهم است و استفاده از اساتید فن درحوزه نماز باید در دستور کار متولیان نماز در مدارس و ادارات قرار گیرد.

استاندار تصریح کرد: به نظر می رسد کسانی که قدرت پیدا می کنند باید در اقامه نماز نقش بیشتری داشته باشند و با مرور تاریخ بدانند اولین اقدام پیامبر در حکومت ساخت مسجد بود تا عبادت شکل بگیرد.

وی اظهارداشت: مدیران جامعه باید شرایطی را برای اقامه نماز فراهم کنند تا افراد بیشتری به نماز جلب شوند.

استاندار قزوین اظهارداشت: مشکلاتی در حوزه نمازخانه داریم که لازم است در دستور کار قرار گیرد و در شهرسازی فضای کاربری مساجد در نظر گرفته شود.

زاهدی گفت: چرا صدای اذان در مناطق مختلف شهرها از مساجد شنیده نمی شود وبا همه کارهای انجام شده هنوز در ادارات وضع مطلوبی نداریم و در مجتمع های بین شهری هم لازم است توجه بیشتری کنیم.

استاندار بیان کرد: ساخت نمازخانه در ابتدا و انتهای شهرها لازم است تا به شهرداریها و دهیاری ها واگذار و در مساجد هم ارکانی مهیا کنیم و با انتخاب ائمه جماعت، هیئت امنای خوش فکر، مهربان، صبور و خوش رفتار و مساجدی تمیز و زیبا زمینه جذب بیشتر شهروندان را به مساجد و اقامه نماز فراهم کنیم.

در ادامه از فعالان نماز مدارس و مساجد و دستگاههای اجرایی تجلیل شد.

همچنین از نماهنگ فاخر نماز که با همکاری معاونت تربیتی آموزش و پرورش و گروه سرود و موسیقی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین تهیه شده است رونمایی شد.