توسعه زنجان در گرو تلاش همه آحاد جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیا رکی در دیدار اعضای مجمع هم‌اندیشی توسعه استان، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده کار مجمع هم‌اندیشی توسعه استان بسیار ارزشمند بوده و این مجمع می‌توانند با تعامل بیشتر بادستگاه‌ها و سازمان‌ها در توسعه استان اقدامات بسیار مؤثرتری انجام دهد.

وی اظهار کرد: اعضای مجمع هم‌اندیشی استان با این تجربیات خوب و ترکیب بسیار ارزشمند اعضا از طیف‌های مختلف با ارائه خدمات و اقدامات برای استان قطعاً پیش خدا نیز عزیز خواهند بود.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: دستگاه قضایی استان نیز به راهنمایی و مشورت شما عزیزان که نمایندگان مردم هستید نیازمند است و حکومتی که با مردم نباشد قطعاً شکست خواهد خورد و شما به‌عنوان نمایندگان مردم که از سوی مردم پیشنهادهای خود را ارائه می‌نمایید قطعاًدر حل مسائل و مشکلات راهگشا خواهید شد.

صادقی نیا رکی ابراز کرد: به هر قیمتی مدیر شدن شرط نیست، مدیر باید قیمتی باشد چون مدیر قیمتی انقلاب را از تمام تلاطم‌ها و گرفتاری‌ها نجات می‌دهد و در مسیر رشد و توسعه قرار می‌دهد که این ارزشمند است.

وی نقش مردم را در اداره حکومت مهم برشمرد و ادامه داد: اگر این نظارت‌هاانجام شود قطعاً خروجی خوبی خواهد داشت و امورات در مسیر مناسبی قرار خواهد گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان ضمن تأکید بر اثرات کاهش ازدواج گفت: بنده به شما توصیه می‌کنم به غیر از بخش‌های مختلف تخصصی که مشغول انجام خدمت هستید نیز به این مقوله توجه بیشتری نمایید چراکه عدم توجه به مقوله ازدواج آثار زیان باری در پی خواهد داشت.