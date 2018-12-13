گلستان دارای ۶۸ پست توزیع و انتقال برق است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نصیری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: ۶۸ پست توزیع و انتقال برق در گلستان وجود دارد، همچنین استان دارای هفت هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و هفت هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف است.

وی افزود: ۷۱۸ هزار مشترک برق در استان داریم که ۸۲ درصد مشترکین خانگی، ۱۱ درصد مشترکین تجاری و حدود پنج درصد عمومی هستند.

نصیری تصریح کرد: ۱۷ هزار ترانس برق و ۱۱۰ هزار چراغ عابر در گلستان وجود دارد و هزار و ۴۷۲ نفر در مجموعه توزیع نیروی برق استان مشغول به کار هستند.

وی در پایان گفت: تمام تلاش ما این است تا هم استانی‌های ما سالی بدون خاموشی داشته باشند.