  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

مدیرعامل شرکت برق گلستان:

گلستان دارای ۶۸ پست توزیع و انتقال برق است

گلستان دارای ۶۸ پست توزیع و انتقال برق است

گرگان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: ۶۸ پست توزیع و انتقال و ۱۴ هزار کیلومتر شبکه فشار برق در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نصیری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: ۶۸ پست توزیع و انتقال برق در گلستان وجود دارد، همچنین استان دارای هفت هزار کیلومتر شبکه فشار متوسط و هفت هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف است.

وی افزود: ۷۱۸ هزار مشترک برق در استان داریم که ۸۲ درصد مشترکین خانگی، ۱۱ درصد مشترکین تجاری و حدود پنج درصد عمومی هستند.

نصیری تصریح کرد: ۱۷ هزار ترانس برق و ۱۱۰ هزار چراغ عابر در گلستان وجود دارد و هزار و ۴۷۲ نفر در مجموعه توزیع نیروی برق استان مشغول به کار هستند.

وی در پایان گفت: تمام تلاش ما این است تا هم استانی‌های ما سالی بدون خاموشی داشته باشند.

کد مطلب 4484155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها