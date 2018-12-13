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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان مازندران:

۴۰۰۰ روستایی و عشایر مازندران مستمری بگیر بیمه هستند

۴۰۰۰ روستایی و عشایر مازندران مستمری بگیر بیمه هستند

بهشهر- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران گفت:چهار هزار نفر عشایر و روستایی استان از این صندوق ماهانه مستمری دریافت می کنند.

محمد ابراهیمی در حاشیه برگزاری جلسه راهبردی بیمه اجتماعی روستاییان در بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از ۸۰ هزار نفر از روستائیان استان تحت پوشش بیمه این صندوق قرار دارند و حدود ۷۰۰ هزار نفر دیگر از جمعیت روستایی استان مشمول عضویت در بیمه اجتماعی این صندوق هستند.

به گفته وی تمامی کشاورزان شاغل در بخش کشاورزی، روستائیان و عشایر، شاغلان فصلی، زنان خانه‌دار روستایی و عشایری، ساکنان و رانندگان حمل بار و مسافربر بین‌شهری در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر می‌توانند عضو این صندوق شوند.

ابراهیمی با اشاره به این که صندوق بیمه روستایی عشایر سه خدمت مستمری، ازکارافتادگی و فوت را به جامعه هدف ارائه می کند افزود: در صورت پرداخت ۱۵ سال بیمه فرد بازنشسته می شود و با هدف حمایت از این اقشار کم درآمد و آسیب پذیر ، ۷۰ درصد از حق بیمه تعیین شده از سوی دولت و ۳۰ درصد دیگر از سوی افراد پرداخت می شود.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۱۳۸۴ به منظور حمایت از روستائیان ، عشایر و کشاورزان در کشور تاسیس شد تا از انها که در تعاریف سازمان تامین اجتماعی کارگر محسوب نشده و طرح های حمایتی شامل آنها نمی شود زیر پوشش حمایت های اجتماعی قرار بگیرند.

کد مطلب 4484158

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