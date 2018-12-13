سرود «عرش نیاز» در چهارمین اجلاس استانی نماز در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین اجلاس استانی نماز روز پنجشنبه با حضور محمدحسین رضایی نماینده ریاست جمهوری در ستاد اقامه نماز کشور، آیت الله عابدینی نماینده ولی فیقه و امام جمعه قزوین، زاهدی استاندار، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم استان در مجلس شورای، مدیران دستگاههای اجرایی، روحانیون، روسای مدارس و آموزش و پرورش در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

محمد درافشانی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرود عرش نیاز در مرکز موسیقی و آهنگ های انقلابی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و ستاد اقامه نماز شهرداری قزوین تهیه و تولید شده است.

وی با بیان این مطلب که هنر رساترین، بلیغ ترین و کاربردی ترین ابزار برای ترویج فرهنگ نماز است، افزود:امید است با تولید سرود عرش نیاز بعنوان اثری ماندگار گامی هر چند کوچک در جهت توسعه فرهنگ نماز برداشته باشیم.

مهدی احمدی آهنگساز، حسام الدین ناصری تنظیم کننده، ساقی کاکاوند خواننده، شاعر محمد اردقیان، مجتبی نصرت آقایی تدوین و صادق آریان مشاور فرهنگی هنری سرود عرش نیاز را برعهده داشتند.

سرود عرش نیاز طی مراسمی در چهارمین اجلاس استانی نماز در قزوین با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر قزوین، محمد حسین رضایی نماینده رئیس جمهوری در امر نماز، زاهدی استاندار قزوین، زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، داودی رئیس شورای اسلامی شهر، حجت الاسلام قریشی رئیس ستاد اقامه نماز اشهرداری قزوین و جمعی از مدیران استانی و شهری قزوین رونمایی شد.