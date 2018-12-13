استان مرکزی از نظر تردد وسایل نقلیه رتبه هشتم کشور را دارا است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید غیاثی روز پنجشنبه در آیین اجرای طرح ترافیکی و امدادی با عنوان طرح زمستانی پلیس راه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: استان مرکزی به سبب قرار گرفتن در مسیر اتصال غرب به شرق و شمال به جنوب کشور به عنوان یک کریدور پرتردد مطرح است و از همین لحاظ از حساسیت خاصی برخوردار و حائز پرتردد ترین محورهای کشور به شمار می رود.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی افزود: امنیت جاده ها در کشور و به تبع استان مرکزی همچون امنیت اجتماعی و مدنی از اهمیت بسیار برخوردار است.

وی ضمن بیان اینکه امنیت نشات گرفته از درون انسان است و جامعه ایمن از افرادی ایمن تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: استان مرکزی از نظر صنعتی چهارمین قطب صنعتی کشور به شمار می رود و از نظر صنایع مادر تخصصی نیز دومین در کشور است و به همین جهت مدیریت بحران و امنیت در این استان از اهمیت ویژه برخوردار است.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی بیان داشت: بر اساس شاخص های ترافیکی که راهداری اعلام می کند، استان مرکزی از نظر نرخ متوسط ساعتی تردد وسایل نقلیه نیز رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ۸.۶ درصد آزادراه‌ها و ۳.۲ درصد از بزرگراه های کشور در محدوده استان مرکزی قرار دارد.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی تصریح کرد: در طرح زمستانه دو تیم به صورت ثابت در گردنه های برف گیر استان، شامل یک تیم در گردنه زالیان محور توره - بروجرد و یک تیم هم در محور ازنا، گردنه قاقان مستقر هستند.