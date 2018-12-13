پوستر «جشنواره آدینه» در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در همایش فعالان ستاد های نمازجمعه استان قزوین که روز پنجشنبه در سالن جلسات شهید حسن پور قزوین برگزار شد، از پوستر «جشنواره آدینه» رونمایی شد.

این جشنواره به همت دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین و حوزه هنری استان قزوین برگزار خواهد شد.

این جشنواره در بخش‌های مختلفی از جمله فیلم کوتاه، پوستر، خوشنویسی، داستان، خاطره و عکس با محوریت نماز جمعه برگزار می‌شود.

مهلت آثار این جشنواره تا دی ماه امسال خواهد بود و علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت های اطلاع رسانی دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین و حوزه هنری اطلاعات لازم را دریافت کنند.

در حال حاضر در ۲۰ شهر استان قزوین نماز جمعه برگزار می شود و علاقمندان می توانند برای دریافت سوژه به ستادهای نماز جمعه مراجعه کنند.