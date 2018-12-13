تصاویری از تمرین امروز تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش چند روز پیش لیست ۳۵ نفره بازیکنان تیم ملی را برای حضور در جام ملت های آسیا اعلام کرد. طبق اعلام کی روش، لیست نهایی و ۲۳ نفره روز یکشنبه آینده و بعد از چند جلسه تمرین مشخص خواهد شد.

تمرین تیم ملی هم امروز با حضور خود کی روش در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال آغاز شد که ۶ ملی پوش در آن حضور داشتند. مهدی طارمی، رامین رضاییان، امید ابراهیمی و محمدرضا خانزاده چهار بازیکن ملی پوشی هستند که در تیم های قطری بازی می کنند و خیلی زود به اردوی تیم ملی اضافه شده اند.

محمدرضا خانزاده مدافع ماشین سازی هم به واسطه اتمام مسابقات این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر در اردوی تیم ملی حضور یافت.

سردار آزمون بازیکن تیم روبین کازان دیگر ملی پوشی بود که امروز در کنار ۵ بازیکن دیگر تمرین کرد.