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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

همزمان با فرارسیدن فصل سرما انجام شد

آغاز طرح زمستانی جاده ‌های آذربایجان شرقی

آغاز طرح زمستانی جاده ‌های آذربایجان شرقی

تبریز- طرح زمستانی جاده ‌های آذربایجان شرقی همزمان با فرارسیدن فصل سرما آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه همزمان با فرارسیدن فصل سرما، طرح زمستانی با همکاری پلیس، راهداری و دستگاه های خدمت رسان در جاده های آذربایجان شرقی آغاز شد.

این طرح از امروز ۲۲ آذر شروع می شود و تا ۲۲ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

این طرح به مانند طرح بهاری و تابستان با همکاری امداد خودرو، راهداری، اورژانس، هلال احمر، استانداری و تمام دستگاه‌ ها در جاده‌ های استان اجرا می ‌شود.

رزمایش طرح ترافیکی زمستانی امروز به منظور هماهنگی کامل دستگاه‌ ها با یکدیگر در تبریز برگزار شد و همه دست به دست هم می‌ دهند تا شرایط مناسبی در جاده‌ها برای تردد مردم فراهم شود.

کد مطلب 4484169

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