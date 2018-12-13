آغاز طرح زمستانی جاده ‌های آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه همزمان با فرارسیدن فصل سرما، طرح زمستانی با همکاری پلیس، راهداری و دستگاه های خدمت رسان در جاده های آذربایجان شرقی آغاز شد.
این طرح از امروز ۲۲ آذر شروع می شود و تا ۲۲ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
این طرح به مانند طرح بهاری و تابستان با همکاری امداد خودرو، راهداری، اورژانس، هلال احمر، استانداری و تمام دستگاه ها در جاده های استان اجرا می شود.
رزمایش طرح ترافیکی زمستانی امروز به منظور هماهنگی کامل دستگاه ها با یکدیگر در تبریز برگزار شد و همه دست به دست هم می دهند تا شرایط مناسبی در جادهها برای تردد مردم فراهم شود.
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