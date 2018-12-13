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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

معاون عمرانی استاندار گلستان خبر داد:

کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای در گلستان

کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای در گلستان

گرگان- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان از کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی، ظهر پنجشنبه در رزمایش ترافیکی طرح زمستانه پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گلستان اظهار کرد: همه برای ایمنی بیشتر تلاش می کنیم تا شاهد کاهش تلفات جاده ای باشیم.

وی افزود: میزان تلفات جاده ای گلستان کاهش یافته و امیدواریم این کاهش تا پایان سال ادامه یابد.

غراوی ادامه داد: با همه ظرفیت ها و توان و تلاش نیروهای خدوم سعی می کنیم تا آمار تصادفات و فوتی ها را کاهش دهیم.

وی گفت: در هشت ماه اول ۹۶ تعداد تلفات در محورهای استان ۱۸۳ نفر بود که این رقم در سال ۹۷ با ۱۸ کشته کمتر به ۱۶۵ رسیده است.

غراوی بیان کرد: ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش تلفات داشتیم اما تعداد تصادفات بیشتر شده است.

وی تأکید کرد: امسال راهداری با ۲۴ اکیپ و ۳۵۰ پرسنل با ۱۶۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین به مردم در سطح جاده های استان خدمات ارائه می کند.

غراوی با بیان این که ۲۴ راهدارخانه در گلستان وجود دارد، اضافه کرد: گردنه های ما همواره شاهد تردد انواع ماشین است و این امر کار نیروهای ما را هنگام برف و یخبندان سخت می کند.

وی گفت: معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، پنجشنبه وارد استان شده و از محورهای اصلی ما بازدید می کند.

غراوی خاطرنشان کرد: برای افزایش تعداد ماشین آلات و تجهیز راهدارخانه ها و گردنه های برف گیر به ماشین آلاتی از قبلی نمک پاش و بولدوز و لودر صحبت هایی شده که استان از آن بهره مند شود.

کد مطلب 4484172

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