کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده ای در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی، ظهر پنجشنبه در رزمایش ترافیکی طرح زمستانه پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گلستان اظهار کرد: همه برای ایمنی بیشتر تلاش می کنیم تا شاهد کاهش تلفات جاده ای باشیم.

وی افزود: میزان تلفات جاده ای گلستان کاهش یافته و امیدواریم این کاهش تا پایان سال ادامه یابد.

غراوی ادامه داد: با همه ظرفیت ها و توان و تلاش نیروهای خدوم سعی می کنیم تا آمار تصادفات و فوتی ها را کاهش دهیم.

وی گفت: در هشت ماه اول ۹۶ تعداد تلفات در محورهای استان ۱۸۳ نفر بود که این رقم در سال ۹۷ با ۱۸ کشته کمتر به ۱۶۵ رسیده است.

غراوی بیان کرد: ۱۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش تلفات داشتیم اما تعداد تصادفات بیشتر شده است.

وی تأکید کرد: امسال راهداری با ۲۴ اکیپ و ۳۵۰ پرسنل با ۱۶۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین به مردم در سطح جاده های استان خدمات ارائه می کند.

غراوی با بیان این که ۲۴ راهدارخانه در گلستان وجود دارد، اضافه کرد: گردنه های ما همواره شاهد تردد انواع ماشین است و این امر کار نیروهای ما را هنگام برف و یخبندان سخت می کند.

وی گفت: معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، پنجشنبه وارد استان شده و از محورهای اصلی ما بازدید می کند.

غراوی خاطرنشان کرد: برای افزایش تعداد ماشین آلات و تجهیز راهدارخانه ها و گردنه های برف گیر به ماشین آلاتی از قبلی نمک پاش و بولدوز و لودر صحبت هایی شده که استان از آن بهره مند شود.