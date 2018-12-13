مدیرکل شیلات استان بوشهر به خبرنگار مهر گفت: گارد ساحلی امارات متحده عربی شهریور ماه به لنج صیادی با ۹ صیاد بوشهری تیراندازی کرد که یک نفر از این صیادان کشته شد.

غلامعباس زنده‌بودی با اشاره به انتقال جسد این صیاد به بوشهر خاطرنشان کرد: در این تیراندازی یکی از صیادان به نام یاسین لطفی پور کشته شد و دو نفر دیگر نیز زخمی شدند و بقیه سرنشینان نیز دستگیر و به امارات منتقل شدند.

وی از پیگیری برای بازگشت هشت سرنشین دیگر این لنج به کشور توسط پیگیری وزارت امور خارجه ایران خبر داد و افزود: دادگاه صیادان بوشهری چندی پیش پایان یافت ولی زمان آزادی آنها مشخص نیست.