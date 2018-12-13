مدیرکل استان های خبرگزاری مهر از دفتر استان فارس بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسلم معین در سفر به استان فارس از دفتر خبرگزاری مهر استان فارس بازدید کرد.

مدیرکل استانهای خبرگزاری مهر در نشست با خبرنگاران خبرگزاری مهر استان فارس از نزدیک بر روند اطلاع رسانی مرکز استان نظارت کرد.

خبرنگاران مهر نیز درخواست های خود را مطرح کردند که مدیرکل استانها در بخش های مخالف قول مساعد در جهت رفت مشکلات و کمبودها را داد.

حجت پیری دبیر خبرگزاری مهر نیز در این سفر مدیرکل استانها را همراهی می کند.

مسلم معین پس از بازدید از خبرگزاری مهر به دیدار مدیرکل حوزه هنری استان فارس رفت.

مدیرکل استانهای خبرگزاری مهر، پس از حضور در استان فارس راهی بوشهر شد.