  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

باحضور تمام بازیکنان قرمزپوش

آخرین تمرین تراکتورسازی قبل از دیدار با شاگردان قطبی برگزار شد

آخرین تمرین تراکتورسازی قبل از دیدار با شاگردان قطبی برگزار شد

تبریز- آخرین تمرین تراکتورسازی تبریز قبل از دیدار با شاگردان قطبی در تیم فولاد خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنج شنبه باحضور تمام بازیکنان قرمزپوش تبریزی آخرین تمرین تراکتورسازی قبل از دیدار با فولاد خوزستان در مجموعه ورزشی بنیان دیزل تبریز برگزار شد.

انگیزه و نشاط بالا یکی از شاخصه های اصلی تمرین امروز تراکتورسازان بود.

این تمرین یک ساعت به طول کشید و قرار است عصر امروز نشست خبری قبل از بازی محمد تقوی سرمربی تراکتورسازی تبریز و افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان در تبریز برگزار شود.

تراکتورسازی ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف شاگردان افشین قطبی می‌ رود.

کد مطلب 4484186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها