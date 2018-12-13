آخرین تمرین تراکتورسازی قبل از دیدار با شاگردان قطبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنج شنبه باحضور تمام بازیکنان قرمزپوش تبریزی آخرین تمرین تراکتورسازی قبل از دیدار با فولاد خوزستان در مجموعه ورزشی بنیان دیزل تبریز برگزار شد.

انگیزه و نشاط بالا یکی از شاخصه های اصلی تمرین امروز تراکتورسازان بود.

این تمرین یک ساعت به طول کشید و قرار است عصر امروز نشست خبری قبل از بازی محمد تقوی سرمربی تراکتورسازی تبریز و افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان در تبریز برگزار شود.

تراکتورسازی ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف شاگردان افشین قطبی می‌ رود.