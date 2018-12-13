مسئولان به دانش آموزان و دانشجویان فرصت ابراز عقیده دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، ظهر امروز در جلسه هم اندیشی برگزاری فعالیت های پرورشی و گفتمان دینی با برخی از مدیران مدارس مرند که با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مرند برگزار شد، ابراز داشت: معلمان نقش بسیار مهمی در تربیت نوجوانان دارند، در اوایل انقلاب اسلامی، نوجوانان نقش مهمی را در برگزاری برخی مراسم و پخش اعلامیه ها داشتند.

وی افزود: مسئولیت دادن به نسل نوجوان، در تربیت اجتماعی و تعیین نقش اجتماعی تاثیرگذار است.

امام جمعه مرند تاکید کرد: گسستی بین نسل جوان و فرهنگ ایرانی اسلامی ایجاد شده است، چه بسا نسل جوان بیشتر شیفته غرب شده اند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده ادامه داد: شبهاتی از سوی دشمن علیه نسل جوان ایجاد شده که باید به آن ها پاسخ داده شود.

عضو شورایعالی حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی با انتقاد از ارتباط یک سویه برخی مدیران با نسل جوان خاطرنشان کرد: مسئولان باید به دانش آموزان و دانشجویان، فرصت ابراز عقیده دهند، چرا که آن ها فرزندان ما هستند.

وی با اشاره به برنامه ریزی غربی ها برای تربیت نسل آینده عنوان کرد: آینده تمدن ایرانی اسلامی با تربیت نسل جوان پی ریزی می شود، باید برای آینده کشور رئیس جمهور و وزیر تربیت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده تاکید کرد: امروز تسلط بر جهان با قدرت علم و فکر است و این نیازمند قابلیت فردی است و ربطی به نژاد و قومیت ندارد، همچنان که بلال به عنوان یک برده، به عنوان سخنگوی پیامبر معرفی شد.

استاد حوزه و دانشگاه گفت: اجبار در مسائل دینی برای نسل جوان بسیار خطرناک است بلکه باید به آن ها تبیین کرد تا با شور و اشتیاق در مراسم و برنامه های مذهبی حضور پیدا کنند.