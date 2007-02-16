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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۳

با اعزام هیئتی از سوی اتحادیه جهانی علمای مسلمان؛

مشترکات شیعه و سنی در ایران بررسی می شود

هیئتی از سوی اتحادیه جهانی علمای مسلمان به ایران اعزام می شود تا درباره مسائل شیعیان و سنیان و نقاط مشترک، گفتگو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، دکتر محمد سلیم العوا دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان گفت: با اعزام هیئتی به ایران گفتگوهایی در سطح عالی میان سنیان و شیعیان برگزار می شود تا بر نقاط مشترک میان مسلمانان تأکید و گفتگوهای سازنده و مثبتی را ارائه دهند.

وی گفت: قبل از آنکه زمان گفتگو مشخص شود، طرفین باید جایگاه خود را در زمینه های احترام به دیگری مشخص کنند.

وی افزود: فتنه انگیزی میان شیعه و سنی تعمدی بوده و با هدف از هم پاشیدن و متلاشی کردن امت مسلمان انجام می شود.

هیئتی از سوی اتحادیه جهانی علمای مسلمان به زودی به ایران اعزام خواهد شد تا با رهبران سیاسی و دینی دیدار و درباره تقریب میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی طرحهایی ارائه دهند.

کد مطلب 448419

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