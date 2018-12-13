فعالیت ۳۱ موسسه و خانه قرآنی در روستاهای شهرستان بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق جعفر پور صبح پنجشنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان در حسینیه اهل بیت(ع) بروجرد، اظهار داشت: شورای تبلیغ در چند ماه اخیر فعالیت های خوبی در بروجرد انجام داده است به طوری که در مساجدی که مکلا داشتند روحانی جایگزین شده است.

وی، تصریح کرد: همچنین از ۹۱ مسجد شهری ۸۶ مسجد دارای امام جماعت هستند که این کار بزرگی از لحاظ استفاده از پتانسیل روحانیون است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد، ادامه داد: اگر شورای قرآنی ایجاد شود اتفاقات خوبی در سطح شهرستان خواهد افتاد و در حال حاضر ۳۱ موسسه و خانه قرآنی روستایی در بروجرد فعالیت می کنند.

حجت الاسلام جعفرپور، بیان داشت: در حال حاضر ۱۵۰ قرآن آموز در خانه های قرآن روستایی «ونایی» و «جعفرآباد» بخش اشترینان فعالیت دارند که این یک ظرفیت بزرگ قرآنی در بروجرد محسوب می شود.