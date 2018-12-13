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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد:

فعالیت ۳۱ موسسه و خانه قرآنی در روستاهای شهرستان بروجرد

فعالیت ۳۱ موسسه و خانه قرآنی در روستاهای شهرستان بروجرد

بروجرد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد از فعالیت ۳۱ موسسه و خانه قرآنی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق جعفر پور صبح پنجشنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان در حسینیه اهل بیت(ع) بروجرد، اظهار داشت: شورای تبلیغ در چند ماه اخیر فعالیت های خوبی در بروجرد انجام داده است به طوری که در مساجدی که مکلا داشتند روحانی جایگزین شده است.

وی، تصریح کرد: همچنین از ۹۱ مسجد شهری ۸۶ مسجد دارای امام جماعت هستند که این کار بزرگی از لحاظ استفاده از پتانسیل روحانیون است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجرد، ادامه داد: اگر شورای قرآنی ایجاد شود اتفاقات خوبی در سطح شهرستان خواهد افتاد و در حال حاضر ۳۱ موسسه و خانه قرآنی روستایی در بروجرد فعالیت می کنند.

حجت الاسلام جعفرپور، بیان داشت: در حال حاضر ۱۵۰ قرآن آموز در خانه های قرآن روستایی «ونایی» و «جعفرآباد» بخش اشترینان فعالیت دارند که این یک ظرفیت بزرگ قرآنی در بروجرد محسوب می شود.

کد مطلب 4484191

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