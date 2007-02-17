مدارس کوهنوردی در ایران راه اندازی می شود

محمدرضا کشاورز درگفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: سرپرست فدراسیون کوهنوردی اولین تقویم ورزشی خود را با 5/2 میلیارد تومان هزینه که با رشد 18 برابری نسبت به دوره های قبل بوده تقدیم سازمان تربیت بدنی نموده است.

وی از رشد 60 درصدی اعتبارات عمرانی این فدراسیو ن خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات بخش عمرانی این فدراسیون درتقویم آینده بیش از 30 میلیارد تومان برآورد شده است.

مشاور عالی فدراسیون کوهنوردی گفت: فدراسیون کوهنوردی بنا دارد از محل اعتبارات عمرانی در یک دوره سی ساله ،30سالن سنگ نوردی مختص سنگ نوردان و30 پناهگاه برای کوهنوردان در نقاط مختلف کشور راه اندازی نماید.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی فدراسیون توسعه کوهپیمایی در بین اقشار جامعه با افزایش یک درصد کمی وکیفی خواهد بود اظهار داشت: در بخش های هیمالیا نوردی سنگ نوردی ،یخ نوردی و مابقی رشته ها به جز کوهنوردی و کوه پیمایی طی یک برنامه 4 ساله کار را به بخش خصوصی واگذار خواهد نمود.

وی یادآورشد: واگذاری این رشته ها به بخش خصوصی به منزله کم توجهی به آنها نخواهد بود بلکه فدراسیون برای بخش هیمالیا نوردی که در دوره قبلی فدراسیون یک 8 هزارمتر انجام می شده در سال آینده ، دو 8 هزار متر در نظر گرفته است.