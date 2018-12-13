توسعه گردشگری و راه های زرین آباد دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز استاندار ایلام به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی سفر یک روزه خود را به بخش های سراب میمه و پهله زرین آباد آغاز کردند.

قاسم سلیمانی دشتکی و همراهانش در بدو ورود به شهر میمه ابتدا به دیدار خانواده شهید محمدرضا هادیزاده رفتند و از مقام شامخ این شهید والا مقام تجلیل کردند.

سپس استاندار ایلام با حضور در جمع مردم این بخش در مسجد جامع شهر میمه به ظرفیت ها و ویژگی های بخش سراب میمه اشاره کرد و اظهار داشت: تسریع در تکمیل طرح های عمرانی، خدماتی و اقتصادی این بخش از جمله طرح گازرسانی به بخش سراب میمه و پهله زرین آباد، توسعه گردشگری بخش میمه، توسعه راههای ارتباطی در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

شادمهر کاظم زاده رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار با مردم شهر پهله سراب میمه خبر خوشی را برای تولید کنندگان داشت و این بود که در اصلاح بودجه ۹۸ تبصره ۱۶ تولیدکنندگانی که وام های خود را نتوانستند پرداخت کنند سود و دیرکرد وام های آنها بخشیده شده است.

همچنین قرار است عصر امروز جلسه شورای برنامه ریزی با حضور استاندار ایلام در این شهرستان برگزار شود.