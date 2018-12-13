توزیع ۱۷۰ تن گوشت قرمز در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار با اشاره به اینکه در راستای منویات به حق نماینده ولی فقیه در لرستان برای تامین مایحتاج مردم و دغدغه های مدیریت ارشد لرستان، توزیع گوشت قرمز با قوت آغاز شده است، اظهار داشت: همه واقعا در این راستا دارند تلاش می کنند و همه این مسائل در جهت کاهش مشکلات مردم است.

وی با بیان اینکه روند توزیع گوشت گرم و منجمد در لرستان از ۳ ماه گذشته برای تنظیم بازار آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون ۱۷۰ تن گوشت قرمز توزیع شده و یا در حال توزیع است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه به لحاظ گوشت منجمد در استان مشکلی نداریم و توزیع گوشت ادامه دارد، افزود: قیمت گوشت قرمز منجمد به صورت میانگین ۲۹ هزار تومان است.

بازدار ادامه داد: در خصوص گوشت قرمز گرم نیز ۹۵ تن گوشت توزیع شده و روند هم بر اساس واردات و فعالیت شرکت های وارد کننده ادامه دارد و سهمیه استان به مباشر خرید داده می شود و مباشر خرید گوشت را بین شهرستان های مختلف توزیع می کند.

وی با اشاره به اینکه مراکزی در استان برای عرضه این گوشت ها پیش بینی شده است که مورد نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان هستند، افزود: مردم برای تهیه گوشت ارزان می توانند به فروشگاه های عرضه مستقیم، تعاونی های مصرف، فروشگاه های زنجیره ای مثل رفاه و ... مراجعه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تاکید بر اینکه دسترسی مردم به این گوشت ها خوب است و نگرانی از این بابت نیست، افزود: امروز هم از سطح شهر بازدید داشتم و روند توزیع گوشت به خوبی پیش می رود و نگرانی نیست.