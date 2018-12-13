گلایه مردم از نظام اداری کشور/مسئولان برای بهبود وضعیت تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد احمدی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان فومن که در سالن آیت الله بهجت برگزار شد با اشاره به در پیش بودن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، اظهارکرد: در همین راستا تصمیماتی برای برگزاری متفاوت جشنهای انقلاب همزمان با دهه فجر اتخاذ شده است.
احمدی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی یکی از تصمیمات ستاد بزرگداشت استان گیلان است، افزود: این نمایشگاه از ۲۹ دی تا ۷ بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاههای دائمی استان گیلان برپا می شود.
وی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکنون ۵ دوره تحریم را پشت سرگذاشته است، گفت: نخستین دوره تحریم های تنها یک روز بعداز پیروزی انقلاب اسلامی با مصادره همه اموال ایران در آمریکا و ممنوعیت ورود غذا و دارو آغاز شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با بیان اینکه به رغم همه دستاوردهایی که در طول ۴۰ سال گذشته به آن دست یافته ایم برخی از اهداف و آرمان های انقلاب هنوز مغفول مانده است، بیان کرد: در حوزه اجرای سیاستهای کلی نظام اداری که در سال ۸۹ در ۲۶ بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد کمکاری شده است.
وی با تأکید براینکه بسیاری از کاستی ها موجود به دلیل عدم توجه به نظام اداری است، تصریح کرد: تذکرات و نقدهایی که در حوزه نظام اداری مطرح می شود به دلیل عدم توجه و کمکاری مسئولان است.
احمدی با اشاره به ظرفیت های موجود در حوزه مدیریتی در سطح استان گیلان، ادامه داد: روسای دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان باید از ظرفیت مسئولان ارشد خود در حوزه شهرستانی برای تحقق برنامههای دستگاههای خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مسئولان دولتی تلاش می کنند تا مطالبات به حق مردم رسیدگی کنند، افزود: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تلاش شده تا با اجرای طرح دولت الکترونیک از فاسد اداری جلوگیری شود. نباید اجرای برنامه دستگاههای دولتی وابسته به شخص خاصی باشد. تغییر این رویکرد از اولویتهای دولت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان همچنین با اشاره به برنامه دولت برای کاهش سن هشت ساله مدیریت در دستگاهها، تأکیدکرد: بهرهگیری از پتانسیل و ظرفیت و توانمندی جوانان در حوزههای مدیریتی یکی دیگر از برنامه هایی است که در سطح استان گیلان به آن توجه ویژه شده است.
وی در ادامه به مراسم تودیع و معارفه معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان فومن نیز اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف معاون برنامهریزی و امور عمرانی، برنامهریزی برای اجرای سیاستهای دولت و رسیدن به اهداف تعیین شده است.
احمدی با اشاره به گلایه مردم از نظام اداری کشور، گفت: طولانی شدن روند رسیدگی به خواستهها و مطالبات مردمی، اختلافات موجود بین دستگاهی، عدم تکریم ارباب رجوع و حل نشدن مشکلات مردم برخی از دلایل گلایه مردم از ساختار نظام اداری است که باید از سوی مسئولان توجه ویژه شود.
وی با بیان اینکه یکی از انتظارات ما از معاون برنامهریزی و عمرانی فرمانداری فومن رسیدگی و توجه به این حوزهها است، بیان کرد: باید به دور از هرگونه اعمال سلیقه، حزبی و جناحی دیدن به مشکلات مردم رسیدگی کرده و به صورت میدانی در بخشها و مناطق مختلف شهرستان فومن حاضر شوند.
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