مسابقات دوی صحرانوردی بانوان استان مرکزی در اراک پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی بانوان استان مرکزی در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با شرکت ۴۰ ورزشکار به مسافت چهار کیلومتر روز پنجشنبه در اراک برگزار شد.

براساس این گزارش، در پایان در رده سنی نوجوانان فاطمه حسینخانی مقام نخست را کسب کرد، سوگند میرزایی نایب قهرمان شد و مریم غیاث آبادی بر سکوی سوم ایستاد.

همچنین در رده سنی جوانان، عارفه خسروبیگی، جمیله لایقی و مریم نبیونی به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند. در رده سنی بزرگسالان هم فرزانه عسگری اول شد، زیبا عظیمی در جایگاه دوم قرار گرفت و شیما فراهانی سوم شد.

به گفته حمید کهریزی، نایب رئیس هیات دو و میدانی استان مرکزی، نفرات منتخب این مسابقات به رقابت های قهرمانی کشور که ۲۹ آذرماه جاری به میزبانی کردستان برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

گفتنی است در پایان این مسابقات به نفرات برتر حکم و مدال اهدا شد و همچنین هشت داور قضاوت مسابقات را بر عهده داشتند.