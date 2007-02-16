لایحه متمم بودجه / اصلاح قانون انتخابات مجلس / نحوه پذیرش دانشجو

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاوه بر طرح ها و لوایح در دستور کار مجلس، سئوال سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو و چالداران از وزیر جهاد و کشاروزی، سئوال ناصری نژاد نماینده شادگان از وزیر نیرو و سئوال اکبر اعلمی نماینده تبریز از وزیر اطلاعات نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بنا بر این گزارش، سایر دستورکارهای جلسات هفته آینده مجلس به شرح زیر است:

1- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم قانون بودجه سال 1385 کل کشور.

2- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

3- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه توسعه حمل ونقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت.

4- گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد طرح نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور.

5- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق وتفحص عده ای از نمایندگان مجلس از هزینه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره نهم.

6- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از عملکرد شهرداری تهران.

7- گزارش کمیسیون کشاروزی آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از صندوق بیمه محصولات کشاورزی.

8- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از بانک های دولتی.

9- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس از گمرک ایران.

10- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان.

11- گزارش کمیسیون قضایی و حقوق در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی.

موارد ذیل نیز در دستور هفته آینده قرار دارد:

1- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طبق اصل (85) قانون اساسی.

2- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت به جای عضو مستعفی محمد رضا فاکر.

3- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه کل کشور.