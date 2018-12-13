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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

آخرین اخبار فلسطین اشغالی؛

آماده باش نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی/ یورش به کرانه باختری

آماده باش نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی/ یورش به کرانه باختری

آماده باش نظامیان صهیونیست در قدس اشغالی و یورش این نظامیان به کرانه باختری از مهمترین اخبار فلسطین اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر البیره و محله البالوع در کرانه باختری خبر داد.

همزمان خبرنگار المیادین اعلام کرد: نظامیان رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی به ویژه بخش قدیمی آن در حال آماده باش به سر می برند.

نظامیان رژیم صهیونیستی ۲۲ نفر از ساکنان قدس را بازداشت کرده اند که بیشتر آنها را اسیران آزاد شده تشکیل می دهند.

رژیم صهیونیستی پیکر شهید مجد ابوطیر عامل عملیات شهادت طلبانه ضد صهیونیستها در قدس را تحویل نمی دهند.

مجد ابوطیر بامداد امروز دست به عملیات شهادت طلبانه زد.

کد مطلب 4484226

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