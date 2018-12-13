حفظ وحدت در کشور خنثی کننده نقشه های شوم آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر امروز پنج شنبه در جمع مدیران شهر خسروشاه گفت: روند ساخت مرکز بهداشت و درمان خسروشاه به خوبی جلو می رود و غیر قابل مقایسه با سال های قبل است. در بخش راه‌سازی آنچه در خسروشاه انجام شده در شهرستان های بزرگ نیز شاهد آن نیستیم.

وی گفت: در زمان دانشجویی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز همیشه سعی داشتیم با قدرت و باور و منطق در دانشگاه ها بحث کنیم نه اینکه داد و فریاد بکشیم و گمان کنیم با داد زدن می‌شود کاری انجام داد.

پزشکیان ابراز داشت: اگر می‌خواهیم وضعیت مملکت را اصلاح کنیم باید با همان اعتقادی که بسیج زمان جنگ داشت روی صحنه باشیم تا مشکلات را بدون هیچ چشم داشتی حل کنیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو ادامه داد: اول و آخر باید نیت خدمت باشد نه اینکه برای تصدی پست و مقامی کاری کنیم.

وی گفت: حقوق ۲۰ میلیونی در مقابل با تعرفه های قانونی که دولت برای پزشکان گذاشته و بیش از ۵۰۰ میلیون حقوق می گیرند، حقوق نجومی نیست. در هیچ جای دنیا پزشکان این همه پول نمی گیرند که ما در ایران پرداخت می کنیم، متاسفانه همه ما مقصر وضع موجود هستیم.

وی گفت: از مخالفان طرح تحول نظام سلامت بودم و ۵ سال قبل گفتم که این طرح را اجرا نکنید ولی گفتند که چون پزشکیان از وزارت بهداشت پایین آمده برای همین مخالفت می کند.

نائب رئیس مجلس افزود: آمریکا کاری انجام داده و هدفش از پای در آوردن ایران است، نباید از دولت انتظار داشت، هزار دولت هم بیاید مشکلات حل نخواهد شد. باید با همبستگی مردم جلو برویم. اگر وحدت باشد تمام مشکلات حل می شود.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند چین، روسیه و اروپا قدرت مقابله با آمریکا را ندارند ولی اگر ما در کشور وحدت و همبستگی داشته باشیم آمریکا نمی تواند هیچ کاری علیه ایران اسلامی انجام دهد.