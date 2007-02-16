تیم فوتبال امیدعربستان به مصاف کویت می رود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا ، تیم فوتبال امید امارات با نفتچی ازبکستان که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد به تساوی بدون گل رسید و قرار است در بازی تدارکاتی بعدی خود میزبان تیم المپیک ایران باشد.

دوپونت مربی فرانسوی المپیک امارات بعد از بازی گفت :" گروه ما با حضور کره جنوبی، ازبکستان و یمن به گروه سختی تبدیل شده است اما از حداکثر شانس خود برای صعود استفاده می کنیم".

اردن نیز که پس از کناره گیری قرقیزستان به مرحله گروهی صعود کرده است با لبنان در بیروت صفر – صفر مساوی کرد. عراق قبل از بازی با هند در امان اردو زده است و مشغول تمرین است. عراقی ها در بازیهای المپیک آتن به مقام چهارم رسیدند و نمایشی تاریخی داشتند.

عربستان سعودی یکی از حریفان ایران نیز امروز در شهر دمام با کویت دیدار می کند.