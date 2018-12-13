اقتدار امروز نظام اسلامی به برکت سیدالشهداء (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما ظهر امروز در همایش تجلیل از خادمین اربعین حسینی که در حسینیه شهدا در باغ فردوس کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: خداوند سرمایه بزرگی به همه انسان‌ها و مسلمانان و خصوصاً ما شیعیان داده است که همان سیدشهداء است و معامله با سیدالشهداء (ع) و حرکت در مسیر ایشان بسیار پرمنفعت است.

وی افزود: ریشه انقلاب اسلامی ما در محرم و صفر به وجود آمد و پیروزی انقلاب اسلامی و تمام موفقیت ها در این دوران و اقتدار امروز کشور ما همه به برکت سیدالشهداء (ع) است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تقدیر از تمامی خادمین اربعین حسینی، بیان کرد: هرچه به این دستگاه خدمت بشود و آن را در دنیا معرفی کنیم کم است و هر حرکتی در این مسیر قابل تقدیر و تقدیر اصلی و نهایی را خود خداوند به عمل خواهد آورد.

وی تصریح کرد: راهپیمایی اربعین حسینی حرکتی عظیم و بی نظیر است و هیچ قدرتی در هیچ جای جهان نمی تواند حدود ۳۰ میلیون انسان را دور هم جمع کند و همه دلها و عواطف را حول یک محور همراه کند.

همچنین در پایان این همایش از تعدادی از خادمین اربعین حسینی امسال تقدیر شد.