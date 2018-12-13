  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

مدیر کل آموزش و پرورش گیلان:

۳۰ هزار داوطلب سالانه در کنکور سراسری گیلان شرکت می کنند

۳۰ هزار داوطلب سالانه در کنکور سراسری گیلان شرکت می کنند

انزلی-مدیر کل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به حضور سالانه ۳۰ هزار داوطلب در کنکور سراسری در این استان، گفت: باید فضای رقابتی سالم برای دانش آموزان فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر جهان‌آرای ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر شهرستان بندرانزلی که در سالن اداره آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر در کنکور سراسری استان گیلان شرکت می کنند، اظهارکرد: دانش آموزان برای موفقیت بیشتر باید ظرفیت‌های خدادادی خود را شناسایی کنند.

وی افزود: دانش آموزان همواره می خواهند بیشتر تاثیرگذار و نام‌آور شوند و این امر بسیار پسندیده است.  

جهان آرای با بیان اینکه اولیا و مربیان با هدایت و تشویق دانش آموزان، استعدادهای بالقوه آنها را پرورش دهند، تاکیدکرد: ایجاد فضای مناسب برای رقابت در میان دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه امروزه شاهد ایجاد بسترهای رقابتی نامناسب در میان دانش آموزان هستیم که عواقب بدی به دنبال دارد.

وی با تأکید برلزوم استفاده درست از ظرفیت‌های ذهنی و فیزیکی دانش آموزان، افزود: مسئولان حوزه آموزش و پرورش باید زمینه رفاقت هرچه بیشتر و فعالیت‌های گروهی در مدرسه و خانواده را ایجاد کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: رویکرد جدید آموزش و پرورش فراهم سازی شرایط و بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان برای رقابت سالم است.

چهارمین همایش تجلیل از دانش آموزان برتر انزلی با عنوان «جشن ستارگان» از ۲۸۲ دانش آموز برتر در رقابتهای فرهنگی، علمی، ورزشی، قرآنی و هنری این شهرستان تجلیل شد.

کد مطلب 4484244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها