به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری ظهر امروز در دوره آموزشی کمیسیون ماده صد شهرداری که در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع قضایی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقش پیشگیرانه در گسترش غیراصولی ساخت و سازها دارد.

وی افزود: باید در مراحل ابتدایی ساخت و ساز اجازه هیچ گونه تخلفی داده نشود نه اینکه پس از ساخت بخواهیم برای آنها پرونده تشکیل دهیم و جریمه مشخص کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه بیان کرد: باید در شهرها به دنبال رعایت حقوق شهروندی باشیم اما شهرداریها تصور می کنند جرائم حاصله از ماده ۱۰۰ یک کد درآمدی برای شهرداری است در حالیکه این جریمه باید در جایی که حقی از شهرونری ضایع شده هزینه شود.

سالاری بیان داشت: دندان لق تخلفی که با پول قابل خریداری است باید بکنیم چرا که شهروندان به این نتیجه رسیده اند که پرداخت جریمه بسیار راحت تر از رعایت قانون است.

وی تاکید کرد: امروزه بسیار مشاهده می کنیم شاهدیم که هم طرح های توسعه شهر و هم نظارت بر طرح ها با مشکل مواجه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه اظهار داشت: در بازنگری طرح های شهری باید توجه داشته باشیم که طرح درستی تحویل شود و زمان ساخت تیز کنترل و نظارت شود و اگر تخلفی صورت گرفت برخورد مناسب با آنها بشود.

وی بیان داشت: ما حق نداریم حقوق شهروندان را ضایع کنیم و از بین رفتن حق شهروندان با هیچ جریمه و پولی قابل جبران نیست.