  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

/ فناوری های ارتباطاتی در خدمت مبارزه با ایدز /

امکان استفاده از تلفن همراه برای مبارزه با ایدز فراهم شد

امکان استفاده از تلفن همراه برای مبارزه با ایدز فراهم شد

فناوری ارتباط از راه دور شبکه های تلفن همراه به زودی در اختیار دانشمندان و تیم های پزشکی متخصص در مبارزه با بیماری ایدز قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح 10 میلیون دلاری شرکت های بزرگ تولید کننده تلفن همراه در جهان در قالب برنامه گسترده «تلفن ها برای سلامتی» از نرم افزارهای پیشرفته دنیای فناوری ارتباطات از راه دور برای وارد کردن وضعیت بیماران مبتلا به ایدز یا مستعد به ابتلا به چنین بیماری استفاده کرده تا در ادامه امکان کمک به آنها فراهم شود.

در این پروژه بزرگ تلفن های همراه ساخت شرکت موتورولا به عنوان گوشی استاندارد برگزیده شده و بدین ترتیب تیم های پزشکی در سراسر آفریقا این امکان را خواهند داشت تا اطلاعات دریافت شده را پس از وارد کردن به تلفن همراه، به پایگاه اطلاعاتی ویژه ای ارسال کنند و درادامه با استفاده از دستورالعمل های دریافتی کمک های بهتری به افراد نیازمند داشته باشند.

بر اساس گزارش زی نیوز، از مزایای این طرح امکان استفاده از SMS در نقاطی است که امکان برقراری ارتباط به گونه های دیگر وجود نداشته باشد.

به رغم گسترش زیرساختارهای استفاده از اینترنت در بسیاری از مناطق آفریقایی، استفاده از روش های سنتی ارسال مکتوب اطلاعات بیماران، شرکت های تولید کننده تلفن همراه را به استفاده از فناوری های نوین ارتباطاتی در مبارزه با ایدز ترغیب کرده است.

پیش بینی شده است که تا سال 2010 رقم 60 درصدی مناطق تحت پوشش تلفن همراه در قاره سیاه به 85 درصد افزایش یابد.

کد مطلب 448425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها