به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز پنجشنبه در همایش فعالین ستادهای نماز جمعه استان قزوین که به همت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین در سالن اجتماعات شهید حسنپور برگزار شد، با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی شاهد گسترش خدمات به مردم هستیم، اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی روستاهای بسیاری از خدمات آب، برق، تلفن و گاز بی‌بهره بودند اما امروز شاهد هستیم این خدمات در بیشتر بخش‌های کشور گسترش پیدا کرده است و در بسیاری از عرصه‌ها در جزو بهترین کشورها هستیم.

وی با بیان اینکه ایجاد مطالبه‌گری در جامعه یکی از برکات انقلاب است، تصریح کرد: پیش از انقلاب میزان مطالبه‌گری مردم کم بود اما پس از انقلاب اسلامی شاهد هستیم که فرهنگ مطالبه‌گری و حق خواهی توسعه یافته است و مردم ضمن آگاهی نسبت به مطالبات خود، آنها را از مسئولان مطالبه‌گری می‌کنند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه قلب همه تحولات و خدماتی که انقلاب داشته نماز است، خاطرنشان کرد: خداوند می‌فرماید اگر نماز مورد قبول قرار گیرد، سایر اعمال نیز پذیرفته می‌شود و الحمدالله پس از انقلاب اسلامی توجه به این فریضه مهم دینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: روز قیامت خداوند اول به نماز بنده نگاه می‌کند و اگر پذیرفته شود، سایر اعمال نیز پذیرفته می‌شوند چرا که در راستای تحقق آرمانهای الهی و دینی گام برداشه‌اند.

وی با بیان اینکه نماز عمود دین است، ابراز کرد: ساختمان نماز بر روی ستون دین استقرار می‌یابد و اگر ستون نباشد هیچ بخش دین ارزش پیدا نمی‌کند؛ البته گفته‌اند نمازی که ستون دین است خود بر ستون ولایت و امامت استوار است.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: امام باقر (ع) فرمودند اگر همه شب‌ها را به نماز بایستید، همه روزها را روزه‌داری کنید، هر سال حج به جای آورید و همه مال خود را انفاق کنید اما ندانید امام شما کیست و خودتان را با امام خود هماهنگ نکنید، ذره‌ای ثواب نزد خدا ندارید و اهل ایمان به حساب نمی‌آیید.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: انبیاء (ع) دغدغه نماز را داشتند و حضرت ابراهیم (ع) از خداوند خواستند تا ذریه ایشان را جزو اقامه کنندگان نماز قرار دهد و ذریه آن حضرت همه کسانی هستند که رو به سوی خداوند دارند.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) و شهدا ذریه حضرت ابراهیم (ع) شدند و اقامه کنندگان نماز بودند، اظهار کرد: ما نیز می‌توانیم در جرگه کسانی قرار گیریم که نماز را اقامه کردند و به گونه‌ای زندگی کنیم که در زمان حیات ما را اقامه کننده نماز معرفی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: شرط آنکه در زمره کسانی که اقامه کننده نماز هستند قرار گیریم این است که دغدغه نماز داشته باشیم و پای کار باشیم و برای پر شور شدن نماز در مساجد تلاش کنیم.

آیت‌الله عابدینی بیان کرد: خداوند به پیامبر (ص) می‌فرماید تلاوت کن برای مردم آن چه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده است تا مردم همه بخش‌های دین را ببینند.

وی با بیان اینکه باید تمام بخش‌های دین را برای مردم تشریح و معرفی کنیم تا نماز برای مردم جاذبه پیدا کند، تأکید کرد: عدالت، یکی از مسائلی است که خدای متعال بر آن تأکید دارد و می‌باید مورد توجه همه ما قرار گیرد.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: ما چقدر درباره تبعیض و غارت بیت‌المال سخن می‌گوییم!؟ اگر اینها را گفتیم و نماز را نیز مطرح کردیم مردم در می‌یابند که ما مدافع حقوق مردم هستیم. همان کسی که ما را دعوت به نماز کرده است، به عدالت، کرامت، مهربانی و محبت نسبت به یکدیگر نیز دعوت کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: اگر همه سفارشات دینی را ببینیم و چینش و مهندسی حکیمانه داشته باشیم، نماز جاذبه بیشتری پیدا می‌کند و اقامه نماز محقق خواهد شد و این نماز جامعه را از فحشا و منکر حفظ می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه فعالان ستادهای نماز جمعه، منادیان نماز جمعه هستند، گفت: فعالان عرصه نماز جمعه برای اقامه نماز جمعه بسترسازی می‌کنند و دغدغه مسائل و معارف نماز هستند و بسیار ارزشمند است.

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: باید کاری کنیم که نمازهای جمعه نفاق‌زدایی و بصیرت‌افزایی کند چرا که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نمازهای جمعه را پایگاه و قرارگاه بصیرت‌افزایی معرفی کرده‌اند.

امام جمعه قزوین ادامه داد: گفتمان دینی و انقلابی در بستر نماز جمعه اتفاق می‌افتد و پایگاه نماز جمعه پایگاه بسیار مهمی برای معرفی دین و انقلاب است.