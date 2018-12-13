به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: همواره سعی کردهایم از مدیران پرتلاش و خادم استفاده کنیم و فقط به دلیل رعایت اخلاق نمیتوانم مدیران قوی و ضعیف استان را اعلام کنم.
وی افزود: مدیرانی که اثرگذاز نیستند و خاصیتی ندارند خودشان باید خداحافظی کنند و جای خود را به مدیران دیگری بدهند.
هاشمی تصریح کرد: شاید گلستان جمعیت کمی داشته باشد اما استان اقوام، مذاهب و وحدت است و وحدت ما به دلیل حضور علما و بزرگانی است که در استان بودند و هستند.
وی ادامه داد: این مسیر وحدت را از علمای اهل تسنن و تشیع داریم و با این شیوه الگویی برای تمام کشور هستیم، البته پیچیدگیهایی هم دارد که به طور مثال فرمانداری انتخاب کنم که مورد قبول تمام اقوام و مذاهب باشد.
مدیران گلستانی دنبال اعتبارات ملی باشند
استاندار گلستان گفت: در حوزههای سیاسی، امنیتی، عمرانی و اقتصادی، سعی کردیم به خوبی عمل کنیم و اولویت ما مسائل امنیتی، آرامش و وحدت است.
هاشمی افزود: در حوزه عمرانی نگاه ما به اعتبارات ملی بوده زیرا رقم این اعتبارات بسیار بیشتر است و تلاش در این بخش موجب جهش استان میشود.
وی ادامه داد: در استان گلستان مدیران پرتلاشی داریم و بسیاری از پروژههای استان مشمول ردیف بودجه ملی شدهاتد.
هاشمی بیان کرد: البته تمام اینها کاغذ است و زمانی تاثیر میگذارد که تخصیص یابد و تبدیل به پول شود.، در استان گلستان مدیرانی هم هستند که در حوزه بودجههای ملی تلاش نکردند
وی به جلسه هفته آینده با وزیر نفت اشاره و خاطرنشان کرد: به همراه مجمع نمایندکان استان موضوع پتروشیمی را در این جلسه پیگیری میکنیم زیرا امسال سرمایه گذاران و دو وزارتخانه پای کار آمدند تا این پروژه را به سرانجام برسانیم.
ایجاد ۱۸ هزار و ۹۵۷ شغل در گلستان
استاندار گلستان با اشاره به وضعیت ایجاد اشتغال در استان گفت: امسال از ۲۰ هزار شغل تکلیف شده دولت، ۱۸ هزار و ۹۵۷ نفر بیمه شده در استان مشغول شدهاند که حدود ۹۰ درصد از تعهد ماست و رتبه اول کشور را در اختیار داریم.
هاشمی افزود: هدف گذاری ما ایجاد ۳۰ هزار شغل بوده که ۶۳ درصد آن محقق شده است، روزانه ایجاد اشتغال در استان را رصد میکنیم و ادارات و فرمانداریها در جریان این موضوع باشند.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ پروژه را در استان هدفگذاری کردیم که ۲۰ پروژه برای ما مهمتر است، اظهار کرد: پروژه آشوراده پس از سالها کلنگ زنی شد و متاسفانه برخی فکر میکنند فقط نظر خودشان ملاک است و نباید سنگ اندازی کنند.
هاشمی تصریح کرد: این پروژه توسط یک مجموعه تصویب شده و باید پالس مثبت دهیم زیرا در صورت دادن پالسهای منفی، افکار عمومی بسیج میشوند تا این اتفاق متوقف شود.
وی با اشاره به گزارش سرپرست بانک ملی استان گقت: سرپرست بانک ملی در استان به بنده گزارش تکان دهندهای داده که به طور مثال دستگاه نظارتی و بازرسی در ۵۰ پرونده که دارای رانت و فساد است دست نمیگذارد اما برای یک وام ساده ۱۰۰ میلیون تومانی پرونده سازی میکنند.
هاشمی بیان کرد: سندهای متعددی در حوزه توسعه داریم تا در صورت تغییر مدیران مسیر مشخص شده ادامه یابد.
وی یادآور شد: در چهل سالگی انقلاب اسلامی باید دشمن را کور کنیم و در افتتاح پروژهها ۵۰ درصد افزایش داشته باشیم.
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