  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

وزیر ارشاد در کاشان:

میدان های فرهنگی و هنری در ۱۰ شهر کشور برگزار می شود

میدان های فرهنگی و هنری در ۱۰ شهر کشور برگزار می شود

کاشان - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری میدان های فرهنگی و هنری در ۱۰ شهر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی ظهر پنجشنبه در نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشان با بیان اینکه کاشان هزاران سال تاریخ تمدنی دارد، اظهار داشت: یکی از تهدیدهای شهرهای تاریخی خاطره زدایی از آن شهرها بوده و این موضوع به معنی گسست های ارتباطی تلقی می شود و یکی دیگر از این مخاطرات معنازدایی از شهرهای تاریخی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه باید فضاهای شهرهای تاریخی به عنوان یک نقطه اتصال حفظ شود، افزود: فرهنگ و هنر به عنوان یک روح شهری باید در فضای شهرها جریان داشته باشد و در این صورت هر آنچه که باید اتفاق می افتد.

صالحی با بیان میدان های فرهنگ و هنر در ۱۰ شهر کشور برگزار می شود، بیان داشت: این میدان های فرهنگی و هنری مردمی بوده و ویترینی برای خلاقیت های مختلف فرهنگی و هنری شهر محسوب شده و از طرف دیگر فرصتی برای اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد می کند.

وی ضمن اشاره به انتخاب کاشان به عنوان پایتخت کتاب کشور گفت: کتاب به عنوان قدیمی ترین رسانه انسانی و بعنوان نافذترین رسانه بشری محسوب می شود و کودک و نوجوان به عنوان آینده سازان یک زندگی اجتماعی به عنوان عضو اصلی نهاد خانواده در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 4484256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها