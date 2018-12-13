میدان های فرهنگی و هنری در ۱۰ شهر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی ظهر پنجشنبه در نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشان با بیان اینکه کاشان هزاران سال تاریخ تمدنی دارد، اظهار داشت: یکی از تهدیدهای شهرهای تاریخی خاطره زدایی از آن شهرها بوده و این موضوع به معنی گسست های ارتباطی تلقی می شود و یکی دیگر از این مخاطرات معنازدایی از شهرهای تاریخی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه باید فضاهای شهرهای تاریخی به عنوان یک نقطه اتصال حفظ شود، افزود: فرهنگ و هنر به عنوان یک روح شهری باید در فضای شهرها جریان داشته باشد و در این صورت هر آنچه که باید اتفاق می افتد.

صالحی با بیان میدان های فرهنگ و هنر در ۱۰ شهر کشور برگزار می شود، بیان داشت: این میدان های فرهنگی و هنری مردمی بوده و ویترینی برای خلاقیت های مختلف فرهنگی و هنری شهر محسوب شده و از طرف دیگر فرصتی برای اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد می کند.

وی ضمن اشاره به انتخاب کاشان به عنوان پایتخت کتاب کشور گفت: کتاب به عنوان قدیمی ترین رسانه انسانی و بعنوان نافذترین رسانه بشری محسوب می شود و کودک و نوجوان به عنوان آینده سازان یک زندگی اجتماعی به عنوان عضو اصلی نهاد خانواده در نظر گرفته شده است.