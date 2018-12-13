جوانان قرچک در توسعه همه جانبه شهرستان به کمک مسئولین بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای مشورتی جوانان شهرستان قرچک افزود: برای برون رفت از مشکلات فعلی کشور تمامی اقشار بخصوص جوانان باید به کمک دولت بیایند.

وی به معضلات اجتماعی گریبانگیر جامعه اشاره کرد و گفت: جوانان شهرستان برای مقابله با آسیب های اجتماعی نظرات کارشناسی ارائه دهند و در همین راستا مجموعه فرمانداری قصد دارد از توان جوانان و نظرات مفید آنها در کمیسیون ها و کارگروه های مختلف و بخصوص ستاد ساماندهی امور جوانان بهره گیرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک با اشاره به اینکه جوانان موتور محرکه توسعه کشور هستند، ادامه داد: دغدغه جوانان دغدغه جامعه است.

وی به فراز و نشیب های کشور در طول 40 سال اشاره کرد و بیان داشت: کشور ما همواره با هجمه ها و توطئه های دشمنان مواجه بوده اما بخاطر رشادت های قشر جوان و هدایت و رهبری افراد باتجربه سرپا مانده و اگر هر کشور دیگری با این بحران ها مواجه بود، شکست می خورد.

خطیبی افزود: در گذشته مشکلات جامعه اینچنین قابل طرح نبود اما اکنون جوانان خود برای حل مشکلات جامعه پیش قدم هستند و درد جامعه را بیان می کنند.

وی بر ضرورت کسب مهارت های زندگی از سوی جوانان تأکید کرد و از متولیان امر خواست تا دوره های آموزشی را برای اقشار مختلف جوانان برگزار کنند.