لژیونرهای ژاپن پشت خط تیم ملی ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، کی هیرو هایاشی و ایجی کاواشیما که از دانشگاه به جی لیگ راه پیدا کردند و بهترین جوانان فصل شدند نفرات شاخص این لیست هستند. به غیر ازاین دو نفر جونگو فوجی میتو نیز فردا در تمرینات ژاپن آزمایش می شود.

اوسیم که هیچکدام از بازیکنان شاغل در اروپا را دعوت نکرده تاکاهیتو سوما ، هیدئو هاشیموتو و کیسیو یانو را نیز برای اولین بار فراخوانده است.

اوسیم در این باره گفت :" من همواره روی بازیکنان شاغل در اروپا حساب می کنم ولی این بازی بهترین فرصت استفاده از جانشینان آنهاست. آنها برگ برنده تیم ما هستند. قبل از این که تصمیم بگیرم از آن ها استفاده کنم یا نه می خواهم به جوانان تیم تمرین دهم."

ژاپن که خود را برای جام ملت های آسیا آماده می کند روز 24 مارس – 4 فروردین در یوکوهاما میز بان پرو است.