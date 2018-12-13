به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حمزه جواران پیش از ظهر پنجشنبه در کارگروه رفع موانع تولید با حضور استاندار کرمان گفت: همدلی و اتحاد موجود در بافت باعث انجام های کارهای خوبی در این شهرستان شده و وضعیت نسبت به گذشته مطلوب تر شده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه تولید و سرمایه گذاری در بافت گفت: باید خط ریلی «سیرجان-بافت-کرمان» احداث شود.

حمزه جواران با تاکید بر لزوم رفع مشکل انتقال آب کارخانه فولاد بافت افزود: لازم است برای کارخانه کرک تسهیلات ارزان قیمت تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه لازم است آبرسانی سیار به باغات گردوی شهرستان بافت انجام شود، افزود: آب شهرستان های بافت، رابر و بزنجان در گذشته جیره بندی بود در سال جاری با کمک دولت این مشکل حل شده است.

فرماندار بافت با اشاره به اینکه زیر ساخت های راه ها روستایی انجام شده است، گفت: برای گازرسانی منطقه «خبر» اعتبار گذاشته شود که اگر چندین روستا گازرسانی شود این عملیات در بافت ۱۰۰ درصد انجام شده است.

وی بیشترین تلفات جاده ای در شهرستان بافت را مربوط به «خبر» دانست و بیان کرد: طرح گردشگری خبر در مرحله پیمان کار است. ضروری است طرح ساماندهی غار جفریز گوغر انجام شود.