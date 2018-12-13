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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۱

نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان در تقویم رسمی کشور ثبت شود

جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان در تقویم رسمی کشور ثبت شود

کاشان - نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است رویداد مهمی چون جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد ظهر پنجشنبه در نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشان با بیان اینکه انسان با پا نهادن در این کره خاکی فرهنگ را شکل داده است، اظهار داشت: کاشانیان اولین افرادی بودند که یکجانشینی را به وجود آوردند و تپه های سیلک گواه این مطلب است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل ضمن اشاره به انتخاب کاشان به عنوان پایتخت کتاب کشور افزود: با وجود مشکلات مختلف تمام همت خود را برای برپایی و برگزاری این جشنواره بین المللی به کار گرفتند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از ثبت جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان در تقویم رسمی کشور خاطرنشان کرد: از آنجا که کاشان دارای فرمانداری ویژه بوده روسای ادارات باید اختیارات معاون مدیرکل را داشته باشد اما در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی این مهم محقق نشده است.

ساداتی نژاد ضمن انتقاد از نبود مجتمع فرهنگی و ساختمان درخور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان گفت: کاشان حدود یک هزار نفر از مفاخر را در دل خود جای داده است  و بر این اساس باید یادبودها و مراسمات درخور آنان برگزار شود.

کد مطلب 4484261

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