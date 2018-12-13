جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان در تقویم رسمی کشور ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد ظهر پنجشنبه در نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشان با بیان اینکه انسان با پا نهادن در این کره خاکی فرهنگ را شکل داده است، اظهار داشت: کاشانیان اولین افرادی بودند که یکجانشینی را به وجود آوردند و تپه های سیلک گواه این مطلب است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل ضمن اشاره به انتخاب کاشان به عنوان پایتخت کتاب کشور افزود: با وجود مشکلات مختلف تمام همت خود را برای برپایی و برگزاری این جشنواره بین المللی به کار گرفتند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ضمن درخواست از ثبت جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان در تقویم رسمی کشور خاطرنشان کرد: از آنجا که کاشان دارای فرمانداری ویژه بوده روسای ادارات باید اختیارات معاون مدیرکل را داشته باشد اما در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی این مهم محقق نشده است.

ساداتی نژاد ضمن انتقاد از نبود مجتمع فرهنگی و ساختمان درخور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان گفت: کاشان حدود یک هزار نفر از مفاخر را در دل خود جای داده است و بر این اساس باید یادبودها و مراسمات درخور آنان برگزار شود.