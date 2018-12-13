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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

 رئیس جمهور ونزوئلا: آمریکا بدنبال ترور من است

 رئیس جمهور ونزوئلا: آمریکا بدنبال ترور من است

 رئیس جمهور ونزوئلا، آمریکا را به توطئه چینی برای ترور خود متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف،‌ «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا؛ آمریکا را به برنامه‌ریزی برای سوءقصد به جانش و ترورش و ساقط کردن دولت ونزوئلا متهم کرد و گفت که جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، شخصا در این توطئه دست دارد.

رئیس جمهور ونزوئلا که در کاخ ریاست جمهوری با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشت: جان بولتون برای طرح ریزی ترور من، استقرار نیروهای خارجی و سر کار آوردن یک دولت انتقالی به عنوان مشاوره ترامپ منصوب شده است.

نیکلاس مادورو این را نیز افزود که واشنگتن با استفاده از دلارهای کثیف، صدها مزدور را در کلمبیا آموزش داده تا توطئه‌های خود را عملی کند.

رئیس جمهور ونزوئلا در عین حال بر گفتگو با دولت‌های رقیب برای یک روند صلح تاکید کرد و در نهایت گفت: ونزوئلا به زانو در نمی آید، تسلیم نمی‌شود.

کد مطلب 4484263

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