۴۴۲۵نفر امدادگر جمعیت هلال احمر دراجرای طرح زمستانی مشارکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه امسال ۱۲۴۵ پایگاه ثابت و موقت، طرح امداد زمستانه را پوشش می‌دهند و روزانه ۴۴۲۵ نفر در همه پایگاه‌ها فعالیت می‌کنند، افزود: در مجموع ۱۱۰۰ دستگاه خودروی آمبولانس، ۳۶۴ دستگاه خودروی نجات، ۵۲ دستگاه خودروی عملیاتی، ۲۴ فروند بالگرد و ۱۱ دستگاه خودروی ارتباطات طی ۹۲ روز در قالب این طرح به کار گرفته می شود.

وی با بیان این‌که مسافران در صورت لزوم، حتی بدون سیم‌کارت می‌توانند شماره‌تلفن ۱۱۲ را بگیرند و درخواست کمک‌رسانی داشته باشند، افزود: آشنا نبودن مسافران در خصوص بستن زنجیرچرخ از عمده‌ترین چالش ها در روزهای برفی است. در حالی که اگر در برف و کولاک از زنجیرچرخ استفاده کنند، تا حد زیادی از مشکلات تردد کاسته می‌شود.

سلیمی افزود: ۵۵۹ پایگاه از امکان استراحت و اقلام امدادی برخوردار است و مسافران در صورت نیاز به این پایگاه‌ها مراجعه کنند و به ادامه مسیر اصرار نورزند.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: مسافران حتما باید اقلام غذایی خشک را همراه خود بردارند، افزود: مردم توصیه‌های امداد، راهداری، پلیس و اورژانس را مد نظر قرار دهند.

سلیمی افزود: پایگاه‌های جاده‌ای در شرایط عادی می‌توانند تا ۱۰ خانواده در راه‌مانده را اسکان دهند ولی زمانی که به عنوان مثال یک اتوبان صد در صد مسدود می‌شود، از توانمندی پایگاه‌ها برای اسکان نیز کاسته می‌شود.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با بیان این‌که تجهیزات جمعیت به‌روز است و خرید ۱۸۰ ست نجات دیگر را در دستور کار داریم، افزود: این ست‌ها به‌روزترین ست‌های موجود دنیا است؛ در واقع وضعیت تجهیزات سازمان مطلوب است ولی اگر بخواهیم تجهیزات بیشتری خریداری کنیم، نیازمند اعتبار بیشتری هستیم. با شرایط موجود، امکانات سازمان می‌تواند پاسخ‌گوی مواقع بحرانی باشد.

سلیمی با بیان این‌که در صورت مهیا شدن شرایط آب و هوایی، امداد هوایی سازمان می‌تواند همه کشور را پوشش دهد، گفت: تیم‌های واکنش‌سریع در همه مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر تشکیل شده است.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: سازمان جمعیت هلال‌احمر کاملا به وظایف خود آگاه است، تصریح کرد: آن‌چه سلبریتی‌ها و فضای مجازی در زلزله کرمانشاه انجام دادند، اگر در بستر خاص خود انجام می‌گرفت کمک محسوب می‌شد.

سلیمی با بیان اینکه خیران می‌توانند برای تامین تجهیزات و ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات به حوزه امداد و نجات سازمان ورود کنند، ادامه داد: کار جمعیت هلال‌احمر تعریف شده است و در مواقع بحران قبل از اقدام برای اسکان، باید امداد و نجات صورت بگیرد.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: در زلزله کرمانشاه ۸۰۰۰ نفر مصدوم شدند و ۱۰ فروند بالگرد و ۱۵۰ دستگاه آمبولانس طی کمتر از ۲۴ ساعت امدادرسانی را آغاز کردند. در واقع امداد و نجات اولویت جمعیت است ولی در زلزله کرمانشاه بلافاصله بالغ بر ۱۲۰۰۰ تخته چادر توزیع شد.

سلیمی همچنین با بیان اینکه کارگروه آمادگی برای پاسخ‌گویی به زلزله احتمالی تهران در دو بخش عملیاتی و علمی راه‌اندازی شده است، گفت: وظیفه اعضای کارگروه عملیاتی، احصا و ابلاغ شده است. در واقع هلال‌احمر از آمادگی برای پاسخ‌گویی به زلزله تهران برخوردار است.